Caos Campidoglio, Raggi mischia le carte e chiede indietro i Lavori Pubblici

Continua il gioco delle deleghe in Comune dove il sindaco ha chiesto all'assessore all'Urbanistica Luca Montuori di riconsegnarle quelle dei Lavori Pubblici.

Non aveva tutti i torti l'assessore Andrea Mazzillo, reo secondo il M5S di aver fatto polemiche gratuite quando ha deciso di rimettere le deleghe alla Casa e al Patrimonio. D'altronde Mazzillo aveva scoperto grazie a una chat che lo avrebbero allontanato comunque, quindi ha scelto di anticipare le mosse del sindaco tenendosi in mano soltanto il Bilancio. Raggi gli ha quindi fatto una lavata di capo in stile grillino, raccomandandogli di evitare di criticare il Movimento di persona e sui social e di starsene buono, che tanto in giunta lo avrebbero tenuto lo stesso.

Chissà se anche Montuori era stato tenuto all'oscuro dei piani che il M5S aveva in serbo per lui. In attesa di nominare l'assessore ai Lavori Pubblici, intanto, Raggi gli ha chiesto indietro le deleghe. Secondo indiscrezioni, però, il nuovo nome ci sarebbe già ed è quello di Margherita Gatta.