Caos rifiuti a Roma, Forza Italia manifesta in gilet azzurro sotto la sede Ama

di Federico Bosi

#Bastadegrado. Così titola lo striscione che i “gilet azzurri” di Forza Italia hanno portato sotto la sede di Roma dell'Ama per protestare contro la gestione rifiuti della coppia Raggi-Zingaretti.

“Non è possibile che a Roma si paghi la tassa rifiuti con la tariffa più alta d'Italia e nonostante ciò ci sia una tale emergenza spazzatura”, così Davide Bordoni, Coordinatore Grandi Città di Roma Capitale. “Il rimpallo di responsabilità tra il sindaco Raggi e il presidente Zingaretti creà ulteriori danni alla città. Martedì in consiglio comunale ci sarà una seduta straordinaria sull'Ama dove chiederemo le immediate dimissioni dell'assessore Montanari e chiederemo urgenti decisioni per risolvere il problema”.

Il Capogruppo alla Regione Lazio Antonello Aurigemma: “Il Lazio è l'unica regione d'Italia a non avere un piano rifiuti. Roma continua ad essere leader per il trasporto di rifiuti. Trasportiamo immondizia in altre regioni e in 10 paesi dell'Europa. Roma e i romani non meritano una amministrazione di questo genere”.

Alla manifestazione presente anche la ex presidente della Regione Renata Polverini: “L'ultimo piano dei rifiuti è stato quello varato dalla mia giunta, sarà stato un piano criticabile ma era un piano che metteva la città di Roma e tutta la Regione in modo tale da completare tutti il ciclo dei rifiuti. Noi chiediamo un ammodernamento del piano rifiuti, chiediamo che sindaco e presidente Zingaretti si assumano la responsabilità di scegliere un sito e di costruire degli impianti. Rifiuti devono essere un valore e non un disvalore”.

“Fa piangere il cuore vedere Roma e il Lazio senza un piano rifiuti – commenta l'onorevole forzista Sestino Giacomoni – Il ministro degli Interni dovrebbe commissariare Roma, è l'unica soluzione”.

Il Capogruppo di Roma Capitale Bordoni ha aggiunto che la manifestazione non è assolutamente contro i lavoratori dell'Ama ma è nei confronti di chi ha fatto scelte politiche errate nella gestione del degrado della città: “Noi siamo vicini agli operatori che, senza una strategia aziendale, cercano di fare il possibile per combattere questa emergenza”.

Al termine della manifestazione è intervenuto anche il senatore Francesco Giro, autore nei giorni scorsi di un video “reportage” sui rifiuti nella Capitale: “La città è sommersa da immondizia. I numeri dicono che noi romani produciamo 4.600 tonnellate di rifiuti al giorno, 2.3 milioni di tonnellate l'anno. Soltanto il 45% è la quota della differenziata, fatta male. Il progetto della Raggi è quello di arrivare al 72% entro al 2021. Questo sarà irraggiungibile e irrealizzabile. Dobbiamo reagire a questa inefficienza e costringere il presidente Zingaretti a fare un corretto piano sui rifiuti. Basta svicolare da questi problemi”.