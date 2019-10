Caos Roma Metropolitane, Comune assente: "Regione salvi azienda e lavoratori"

Caos Roma Metropolitane, il Comune vuole la messa in liquidazione e diserta la Commissione alla Pisana sulla vicenda. Il consigliere Aurigemma trova la soluzione: “La Regione entri nel capitale sociale per salvare azienda e lavoratori”.

Nonostante la faccenda si faccia sempre più problematica, il Comune di Roma ha disertato la Commissione lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti della Regione Lazio a cui era stato invitato. Nessun rappresentante nonostante nella gli “inviti” recapitati al sindaco Virginia Raggi, all'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese ed all'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti.

“Abbiamo audito oggi in commissione regionale trasporti i vertici e le categorie dei lavoratori di Roma Metropolitane, a seguito della messa in liquidazione da parte del Comune della sua controllata e dei conseguenti episodi incresciosi avvenuti la scorsa settimana – dichiara il consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente della Commissione Antonello Aurigemma –. L’unico modo per garantire la mobilità a Roma e nel Lazio è quello di garantire la continuità di Roma Metropolitane e dei suoi lavoratori, e se il Comune di Roma oggi con la sua ennesima assenza conferma la messa in liquidazione della società, proporrò all’amministrazione regionale di entrare all’interno del capitale sociale o di attuare l’Agenzia Unica dei trasporti inserendo anche Roma Metropolitane”.

“Questa azienda – conclude Aurigemma – è in grado di poter progettare, gestire e soprattutto di reperire le giuste risorse presso gli enti preposti, per realizzare le infrastrutture di cui è carente sia la città di Roma che la nostra regione”.