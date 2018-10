Caos Sant'Andrea: traffico in tilt intorno all'ospedale. Appello al Prefetto

Ospedale Sant'Andrea preso d'assedio. Traffico in tilt attorno alla struttura, la strada privata, invasa dagli automobilisti, mette in difficoltà dipendenti e mezzi di soccorso.

È una vero e proprio "caso" viabilità quello dell'ospedale Sant'Andrea, usato ormai regolarmente come uscita dal Gra verso il centro di Roma. Una situazione denunciata dal Condacons e sottolineata da Giuseppe Caroli, Commissario Straordinario del Sant'Andrea, che chiede l'intervento del Prefetto di Roma per regolamentare il traffico selvaggio intorno alla struttura: "Abbiamo accolto l’appello disperato di utenti e dipendenti che tutti i giorni da anni fanno lunghe code per entrare in ospedale e accedere ai servizi. Una situazione insostenibile denunciata dalla Direzione Aziendale dal 2016 – dichiara Caroli - L’ospedale da tempo chiede l’intervento delle istituzioni municipali che tuttavia non hanno trovato una soluzione condivisa, nonostante i diversi tavoli tecnici e il finanziamento stanziato dalla Regione Lazio per una viabilità alternativa che non incida sul regolare servizio assistenziale reso dall’ospedale”.



“