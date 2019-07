Caos trasporti, dipendenti di Roma Tpl in rivolta: nuovamente senza stipendi

Caos trasporti, i dipendenti della Roma Tpl nuovamente senza stipendi: ora, oltre agli autisti, anche gli impiegati d'ufficio della azienda non sono stati ancora pagati.

Non c'è pace per i lavoratori della Roma Tpl, la società privata che gestisce il 20% del trasporto pubblico in superficie della Capitale. Come già successo nei mesi scorsi, la società non ha consegnato gli stipendi ai suoi dipendenti nei giorni prestabiliti e sulla pagina Facebook “Roma TPL SCARL” è partito il countdown. Ad oggi, 9 luglio 2019, sono ben 9 giorni che i dipendenti sono in attesa del proprio stipendio.

Oltre agli autisti dei bus, questo mese i stipendi non sono stati ancora consegnati neanche agli impiegati d'ufficio. Nei commenti di uno dei post “contagiorni” una dipendente ha infatti comunicato che neanche a chi sta dietro una scrivania è stato consegnato lo stupendo. La protesta continua con la dipendente che attacca la società: “Perché la causa di interruzione del pubblico servizio ce la becchiamo noi che non veniamo pagati?”.