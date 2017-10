Caos voli in Sicilia, come richiedere il rimborso o il risarcimento

Caos voli in Sicilia, dopo i disagi causati in seguito alla crisi che ha colpito Ryanair, ieri Vuelig ha annullato un volo Palermo-Roma (Fiumicino). Un disagio della compagnia Vueling su l'aeroporto di Roma che ha causato prima la cancellazione del volo da Roma per Palermo e la conseguente cancellazione del Palermo-Fiumicino delle 8,50 per mancato arrivo dell'aeromobile. Molti passeggeri a caccia di biglietti e per riuscire a ripartire sono stati costretti a sborsare cifre enormi, in ritardo ieri anche altri voli su Palermo.



"La Sicilia continua a essere penalizzata nel collegamento aereo - dichiara Manlio Arnone, presidente dell'Unione dei Consumatori - tra ritardi vari nei collegamenti con tutt'Italia, a subirne le conseguenze anche la nostra economia basti pensare che a seguito della crisi che ha colpito Rynair la stagione turistica invernale nel trapanese e' stata fortemente penalizzata con l'aeroporto di Trapani che ha visto la sua operativita' quasi del tutto compromessa o ridotta a un lumicino, causando enormi disservizi sul territorio con una paventata crisi economica che potrebbe portare alla chiusura di migliaia di attivita' turistico-ricettive, in 5 mesi su Trapani transiteranno da 150 a 200 mila passeggeri in meno, chiediamo a difesa degli utenti-consumatori un intervento energico da parte del Governo regionale e nazionale, noi come associazione dei consumatori per coloro che hanno subito o subiranno disagi e volessero valutare la possibilità di ottenere un rimborso del biglietto o ancora un indennizzo per il disagio patito, mettiamo a disposizione i nostri legali.