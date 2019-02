Capannelle, balle incendiate bloccano l'Appia. Protesta di Casapound

Lavoratori dell'Ippodromo Capannelle in protesta insieme a Casapound. Bloccata via Appia Nuova, balle di paglia sulla strada incendiate contro la chiusura dell'impianto.

La manifestazione è andata in scena a pochi apssi dall'uscita 23 del Gra, all'alba, dalle 5:45 alle 6, quando sono poi intervenute le forze dell'ordine in assetto anti-somossa. "Stamattina, al fianco degli operatori, i cavallari, i maniscalchi, abbiamo dato un segnale forte: la Raggi deve ascoltarci, non può voltarsi dall'altra parte. Altrimenti - accusa Mauro Antonini, responsabilie di Casapound nel Lazio - ci spieghi perché già quattro anni fa, Daniele Frongia, che il sindaco di Roma conosce bene, ha dichiarato guerra a Capannelle. Nemico giurato dei lavoratori dell'impianto, Frongia all'epoca si era opposto al rinnovo della concessione deciso dalla Giunta Alemanno, definendo l'accordo addirittura di stampo mafioso". "Il sindaco di Roma quindi deve prendere la distanze da certe posizioni, se Frongia è nostro nemico giurato, lei deve dimostrare il contrario: di avere a cuore le sorti dei lavoratori. Per questo vogliamo i fatti: vogliamo il rinnovo della concessione", conclude Antonini.