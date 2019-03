Capannelle, operai in protesta sopra un palo: "No ai licenziamenti"

Capannelle chiude i battenti, Hippogroup annuncia l'addio e annuncia la "morte" dell'ippica di Roma. Dipendenti in protesta scalano un palo: "Non possiamo morire così".

Sono saliti sulle torri dell'ippodromo, "armati" di megafono per difendere il proprio lavoro. Ad urlare tutta la loro rabbia due operai e un fantino, prime vittime dei licenziamenti di Hippogroup al via proprio da lunedì. "Vogliamo lavorare" e "non si può morire così" le parole strillate nel megafono, con vigili del fuoco sul posto per impedire che la protesta diventi tragedia. Atteso, probabilmente già dal pomeriggio di lunedì, un incontro con esponenti del Campidoglio per trovare un accordo con lo storico concessionario, nel tentativo di salvare centiana di dipendenti.