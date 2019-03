Capannelle, riprendono le corse dei cavalli. Ma Hippogroup detta le condizioni

Hippogroup è pronta a riprendere le corse dei cavalli all'interno dell'ippodromo di Capannelle. Dopo tre mesi di stop, dovuti al contenzioso sul canone e la modalita' di locazione tra il gestore e il Campidoglio che è proprietario dell'ippodromo, la società si è resa disponibile a riprendere le gare. Ma solo alle sue condizioni.

"Hippogroup ha inoltrato una comunicazione al Ministero del Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo nella quale, a fronte della disponibilità a riprendere il calendario delle corse con modalità da concordare con lo stesso Mipaaft, chiede anche la sottoscrizione di un contratto scritto che garantisca la necessaria copertura normativa ed economico-finanziaria", scrive il gestore della struttura in una nota. Una scelta per "tutelare il migliaio di posti di lavoro a rischio e l'ippica romana dalla distruzione"."Viene inoltre richiesto - specifica Hippogroup - l'adeguamento dei contributi, insufficienti dal 2016 ad oggi, la riassegnazione di alcune corse storiche del trotto romano ingiustificatamente sottratte, in primis il Derby del Trotto e, infine, i pagamenti di quanto ancora dovuto per le annualità 2016, 2017 e 2018, senza i quali qualsiasi responsabile programma operativo e di rilancio dell'ippodromo della Capitale risulterebbe sostanzialmente impraticabile".

Infine, il gestore dell'ippodromo auspica "che l'amministrazione di Roma Capitale, in particolare l'assessorato allo Sport, di fronte a questa ennesima manifestazione di buon senso e disponibilità, interrompano la premeditata guerra che hanno condotto in questo biennio contro la nostra società fatta di dichiarazioni pubbliche contraddittorie, se non diffamatorie, rispetto agli atti amministrativi effettivamente emanati e si impegni a rispondere a stretto giro alle istanze presentate".