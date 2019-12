Capodanno 2020, Carmen Consoli con Skin al Circo Massimo: “La Festa di Roma”

Capodanno 2020, a “La Festa di Roma” del Circo Massimo ci sarà anche Carmen Consoli insieme a Skin. Ad annunciarlo su Facebook il sindaco Virginia Raggi. La serata del 31 dicembre sarà aperta dal cantastorie Ascanio Celestini insieme a La Rustica X Band, e dalle performance di Aerial Strada accompagnate dall'Orchestra PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensamble.

“Oggi vi annuncio che il 31 dicembre sarà con noi un'altra grande artista: si tratta di Carmen Consoli, che sarà tra gli ospiti del Circo Massimo insieme alla sua band, per un live in versione rock!”, scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“Carmen Consoli – continua – eseguirà dal vivo alcuni tra i suoi brani più famosi. Le sue note ci porteranno verso lo spettacolo pirotecnico a cura di Acea, che illuminerà la mezzanotte, con la colonna sonora della PMCE che suonerà 'December' del compositore statunitense Michael Torke. A seguire la giovane artista Priestess, una delle più promettenti della scena urban italiana, che a sua volta passerà il testimone a Skin, la leader degli Skun Anansie che con il suo djset ci condurrà attraverso le prime ore del 2020”.

“Ma come ormai sapete – conclude Raggi –, il Capodanno di Roma è un grande evento internazionale di 24 ore: la Festa proseguirà dalla mattina del 1 gennaio fino alle 21:00 con gli spettacoli, le performance e le installazioni di oltre 1.000 artisti da tutto il mondo, che andranno a colorare lo spazio tra Piazza dell'Emporio, Ponte Fabricio, Giardino degli Aranci e Piazza Bocca delle Verità. Quest'anno il Capodanno della nostra città sarà dedicato alla bellezza e la grandiosità del Pianeta Terra, e tutti gli artisti sono chiamati a raccontarla o esprimerla con la loro creatività. Il programma della Festa di Roma è in continuo aggiornamento, potete seguirne l'evoluzione sul sito www.lafestadiroma.it e sulla pagina Facebook Cultura Roma”.