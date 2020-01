Roma

Giovedì, 9 gennaio 2020 - 13:29:00 Capodanno allo Spin Time, rave illegale: non era autorizzato. Procura indaga La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per "manifestazione non autorizzata" nell'immobile occupato di via Santa Croce in Gerusalemme

Guarda la gallery Capodanno a Spin Time Labs, il rave party organizzato la notte di San Silvestro nell'immobile occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, 55 era illegale: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per "manifestazione non autorizzata". La festa, che si è svolta nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, si è tenuto nonostante la diffida emessa dal Questore di Roma, Carmine Esposito. L'indagine dei poliziotti della Digos è coordinata dal pool dell'aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto Eugenio Albamonte. Il rave di Capodanno allo Spin Time fu “sponsorizzato” anche dal Comune di Roma: l'evento della festa era inserito sul sito Turismoroma.it, il sito ufficiale del Comune di Roma, curato dal Dipartimento Turismo. Evento subito rimosso dopo poche ore. Nel palazzo occupato di dieci piani nel 2012 vivono 165 famiglie, circa 430 persone.