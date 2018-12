Capodanno di corsa: VIII edizione della 10 Km di "Atleticom We Run Rome"

Il 31 dicembre torna la corsa per le strade di Roma con la VIII edizione dell'Atleticom We Run Rome. La manifestazione sarà composta da tre minimaratone: 10 Km competitiva e 10 Km e 5 Km non competitiva.

La corsa è il fiore all'occhiello di Atleticom, società di marketing sportivo organizzatrice de “Il Miglio di Roma” che la prossima stagione si svolgerà l’11 maggio 2019. L’Atleticom We Run Rome si svolge con il contributo della Regione Lazio, gode dei patrocini del Comune di Roma, del CONI, sotto l’egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Fidal Silver Label.

Nella sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Campidoglio, Daniele Frongia, Assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma Capitale; Angelo Diario, presidente della commissione Sport di Roma Capitale; Fabio Martelli, presidente del Comitato regionale FIDAL Lazio; Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom, hanno presentato l'evento.

Daniele Frongia, Assessore allo Sport e Grandi eventi del Campidoglio, ha parlato della manifestazione: “Ormai a Roma è tradizione che l’ultimo dell’anno ci vediamo nei luoghi più belli della città per vivere l’Atleticom We Run Rome. È una grande festa per la tutta la città. Negli ultimi anni ho avuto il piacere di partecipare e dare il via alla gara e spero di poterlo fare anche quest’anno. È bello vedere come molti cittadini romani, e non solo, vogliano salutare il 2018 in questo modo, con grande passione e determinazione in un luogo suggestivo. Complimenti a chi dà supporto a questo evento. Grazie per questa bella emozione che date a Roma”.

Angelo Diario, presidente M5S della commissione Sport del Campidoglio ha aggiunto: “Eventi così sono un orgoglio per Roma. Tutti conosciamo quella che è diventata la corsa tradizionale dell’ultimo dell’anno nella Capitale. È una festa e i numeri lo dimostrano, il percorso è bellissimo, l’organizzazione è sempre migliore. Malgrado gli impegni con l’Assemblea capitolina, io e l’assessore Frongia ci tenevamo a essere presenti per fare un grosso in bocca al lupo e i complimenti all’Atleticom We Run Rome, perchè eventi come questi sono un merito per gli organizzatori ma anche un orgoglio per l’amministrazione, che mette a disposizione tutto quello che può per far ottenere a queste manifestazioni sportive il maggior successo possibile”.