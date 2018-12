Capodanno: il programma è un giallo. Vigili lasciati allo sbaraglio dal Comune

Capodanno a cinque stelle nel caos. A 15 giorni dall'evento la Polizia Locale ancora non sa come organizzare il servizio in vista dell'ultimo dell'anno, ed il silenzio radio da parte del Campidoglio fa scattare l'emergenza.

L'ennesimo evento programmato e del tutto di routine rischia così di doversi trasformare in una situazione di crisi pentastellataa, con il Comandante Di Maggio che ha già scritto al sindaco Raggi, chiedendo di conoscere "in tempi brevi, gli eventi programmati in occasione della festività di Capodanno 2019 (dalla mattina del 31 dicembre fino alle prime ore del 2 gennaio 2019), al fine di coordinare e pianificare i relativi servizi operativi".

Il timore che cresce nei vigili capitolini, è difatti quello di essere abbandonati a se stessi dal Campidoglio, salvo poi doveri prendere la colpa. "Abbiamo già pagato mediaticmente per la disorganizzazione e l'incapcità politica e dirigenziale di un fatale Capodanno - ricorda polemico Sergio Fabrizi, segretario provincial ei Roma della Ugl - In cui, per nascondere le proprie responsabilità gestionali, si volle far credere che per isolare l'area dell'unico concerto organizzato ci volevano 900 vigili per raffrontarli con numeri dissenti di tutti i generi montndo il complotto premeditato, poi invece miseramente naufragato dagi accertamenti disciplinari e addirittura giudiziari".

Una bacchettata ai vertici del Comune, invitato a diffondere al più presto possibile "l'impiegno del personale secondo un programm condiviso con le parti sociali, evitando emergenze dell'ultima ora".