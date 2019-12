Capodanno Roma 2020, il trionfo della cena spettacolo: locali fanno “cartello”

Per il Capodanno 2020 la formula vincente scelta da alberghi, locali e ristoranti romani fanno “cartello” e propongono, in salse diverse, la stesso tipo di festa: cenone classico più spettacolo e brindisi a mezzanotte per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Niente “famolo strano” insomma, ma solo grosse (e grasse) mangiate prima di scatenarsi in pista.

All'Hotel Sheraton Roma Eur la struttura ricettiva di lusso e l'organizzazione del Le Terrazze Roma e del Room 26 uniscono le forze per dar vita alla “Meravigliosa, la cena spettacolo”, un party a numero chiuso che prevede: cena di gala o cena buffet più dj set fino alle prime luci del mattino. Un perfetto mix di gusto e divertimento, in uno degli hotel più esclusivi della città. Per chi volesse saltare il cenone e recarsi allo Sheraton solo per dj set e brinsidi di fine anno, potrà farlo dopo le ore 23.

Quest'anno sarà possibile festeggiare la notte di San Silvestro anche all'interno dei Cinecittà Studios di Roma, in zona Tuscolana. Cinecittà apre le sue porte al pubblico in occasione del Capodanno e lo fa proprio come in un film "Colossal". A fare da cornice in questa splendida serata ci sarà il set dell'Antica Roma, la rappresentazione in scala reale della Capitale nel momento del suo massimo splendore, usata per film storici come “Ben Hur” e “Il Gladiatore”. L'evento inizierà con la "Cena Spettacolo" o il "Gran Buffet" a seguire il countdown di mezzanotte le immancabili bollicine ed il djset in due sale per tutta la notte con "Openbar" da mezzanotte alle tre.

Anche le discoteche, dove di solito a Capodanno non si mangia ma si balla solo, si sono adeguate alla linea di alberghi e ristoranti. Ne fa da esempio il Piper Club, storica discoteca romana in via Tagliamento. Per la serata di San Silvestro, il Piper ha optato per una serata “A tutta birra” con open bar alcolico totale senza limiti in stile Oktoberfest con menu tipico bavarese e fiumi di birra. Si parte alle 21 e fino al countdown e al tradizionale brindisi, la serata sarà allietata con uno spettacolo di musica dal vivo. A seguire dj set house e commerciale fino alle 06 del mattino.