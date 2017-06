Capucci saluta Milano e torna a Roma. Nuovo store a via del Corso

Capucci saluta Milano e torna a Roma, arriva l'annuncia del nuovo punto vendita di via del Corso.

Il brand romano consolida il suo nuovo corso con l'apertura del primo monomarca, il marchio, il marchio, la cui direzione artistica è affidata da circa un anno al designer Mario Dice, aprirà infatti a luglio un punto vendita di circa 120 mq in via della Fontanella di Borghese. Il nuovo store, che conterrà una sartoria couture, sorgerà a pochi passi da via del Corso, dove a settembre avrà il via una sfilata di inaugurazione del brand che, per la stagione P/E 2018, prediligerà la Capitale alla Milano fashion week.