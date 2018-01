Carabiniera ferma due ladre: rubavano vestiti al supermercato

Furto in un supermercato sventato da un carabiniere donna, libera dal servizio. Arrestate due ladre di 63 e 38 anni, segnalate e fermate dal militare.

Le due donne, pensando di agire indisturbate tra gli scaffali, sono state notate mentre staccavano le placche antitaccheggio di alcuni prodotti di abbigliamento, per poi nasconderli nelle loro borse. Il carabiniere donna ha così avvisato i colleghi della Stazione di Acilia, con i quali ha poi bloccato le ladre all’esterno dell’esercizio commerciale, recuperando la merce rubata e restituiendola al direttore dell’esercizio commerciale. Le due arrestate sono state accompagnate in caserma e trattenute, in attesa del rito direttissimo presso le aule del Tribunale di Roma.