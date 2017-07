Carabinieri su bus di linea in borghese per incastrare i pusher: 5 arresti

Hanno viaggiato in abiti civili su autobus di linea per non destare sospetti tra gli spacciatori di Tor Bella Monaca e riuscire ad fermarli.

Con questo semplice metodo i militari hanno tratto in arresto in meno di 24 ore 4 spacciatori trovati in possesso di numerose dosi di cocaina pronte alla vendita e un ladro di automobili.Sono scesi dal bus numero 20 in via dell’Archeologia e hanno colto di sorpresa un 27enne e un 35enne, entrambi romani e ben noti alle forze dell'ordine per il loro trascorso negli ambienti della droga. Alla vista dei Carabinieri i due malviventi si sono dati alla fuga, uno saltando dal muretto dove era seduto e cadendo rovinosamente sulle scale sottostanti e l’altro riuscendo, in un primo momento, a far perdere le proprie tracce. Il 27enne caduto, non avendo riportato ferite, è stato arrestato perché in possesso di 21 dosi di cocaina, mentre il complice è stato rintracciato nella propria abitazione. In via di Tor Bella Monaca i Carabinieri hanno tratto in arresto un 63enne algerino sorpreso a spacciare davanti ad un bar, con 4 dosi di cocaina in tasca.

Gli stessi Carabinieri in via Giacinto Camassei hanno fermato un 39enne romano, senza occupazione e con precedenti, scoperto a vendere droga ad alcuni giovani. Bloccato e perquisito, il pusher è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e 750 euro in contanti, provento dello spaccio. Gli acquirenti sono stati identificati e segnalati alla Prefettura.

Tre Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca non in servizio hanno notato e bloccato un uomo che cercava di aprire una macchina nel parcheggio del centro commerciale di via Michele Buonori. Il ladro, fermato con in mano un cacciavite, è un 41enne romano già sottoposto all’obbligo di presentazione, che ora dovrà rispondere anche di tentato furto aggravato.