Carciofo mania, tutti pazzi per il re della cucina romana: ad aprile la sagra

Carciofo mania, torna a Ladispoli la Sagra del Carciofo Romanesco, un appuntamento tradizionale e imperdibile. La 69^ edizione della manifestazione si terrà il 12, 13 e 14 aprile 2019.

Durante i tre giorni sarà possibile degustare una enorme varietà di prodotti tipici, sempre con il re della cucina romana come protagonista.

L'assessore al turismo e alla cultura del comune di Ladispoli, Marco Milani, ha spiegato come si svolgerà ad Aprile la sagra: “La manifestazione presenterà alcune novità: i giardini Fedeli ospiteranno 'Arte, Cultura e Sapori nei giardini' con la presenza di artisti, operatori con opere del proprio ingegno e coltivatori diretti di carciofi e fragole che somministreranno il proprio prodotto. Ci sarà inoltre una ulteriore novità che sarà svelata solo più avanti. Come ogni anno è confermata la Piazza dei Sapori con i suoi profumi e sapori da tutta Italia. In collaborazione con la Pro Loco si stanno organizzando eventi relativi al carciofo, conferenze e esibizioni culinarie, e i tradizionali intrattenimenti che anche quest'anno riguarderanno grossi nomi dello spettacolo. Saranno presenti le delegazioni internazionali delle città gemellate. Insomma, si preannuncia una grande Sagra del Carciofo!".