Carnevale Hippie, vinili e costumi vintage: i figli dei fiori conquistano Roma

Carnevale a tema hippie, i figli dei fiori conquistano la Garbatella. Oltre 200 artisti di strada, ballerine e artigiani si preparano ad invadere Roma.

L'appuntamento è per domenica 3 marzo, resso il Circolo degli Illuminati, per il Carnevale più estroso della Capitale. Un intrattenimento per famiglie e giovani, e un paradiso per lo shopping e per gli appassionati di moda, a ingresso gratuito. Area bambini, con numerosi laboratori creativi. I nostalgici degli anni '60-'70 potranno trovare la migliore selezione di artigianato, vintage e second hand, estrose giacche, jeans dipinti a mano, vinili, ceramiche, oggetti per la casa e da collezione, occhiali da sole, piante, stampe, poster, curiosità di ogni genere.

Ma non solo, nel mercatino sarà possibile trovare anche: cristalli, resine, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori, bacche hand made, candle tarts, prodotti ecobio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli. Tra un banco e l’altro si potranno ammirare e acquistare – sempre accompagnati da esibizioni musicali o spettacoli di artisti circensi – tantissimi prodotti creati con materiali naturali, dal legno alla pietra, dal cuoio all’argento, ma anche quadri e sculture.

Ad aprire il sipario uno show di danza orientale e tribale di Francesca Sheshebens, seguito dal gruppo Arabian Night Project che presenta uno show avvincente e innovativo che unisce lo stile contemporaneo con quello tradizionale della danza orientale.

La Shape Company alle ore 16.00 lascerà gli spettatori a bocca aperta grazie ai numeri mozzafiato di acrobazia, fachirismo, verticalismo, popping, acrobalance, ed electric boogie.