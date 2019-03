Carnevale, sfilata diventa spettacolo razzista: in strada carro con migranti

"Vogliamo il wi-fi", "No pago affitto", poi un finto barcone e persone mascherate da profughi: questo il carro anti migranti che ha sfilato tra le strade di Formello, alle porte di Roma, trasformando la sfilata di Carnevale in uno spettacolo razzista.

Il carro, che qualcuno definisce allegorico, non lasciava dubbi sul messaggio: i migranti su una barca, compresi dei bambini, cartelli che riportano luoghi comuni, uno striscione azzurro a mimare il Mediterraneo. Il tutto strascinato da un'auto imbandierata col tricolore.

Sul carro erano esposti cartelli come "Vogliamo wi-fi" e "No pago-affitto", citazioni di una canzone del rapper di origine senegalese Paul Yeboah, in arte Bello Figo, che nei suoi testi gioca provocatoriamente sui luoghi comuni legati all'immigrazione.

Molte le polemiche scatenate dal carro. La consigliera regionale del Lazio della lista civica Zingaretti, Marta Bonafoni, parla di "xenofobia, quella che Salvini propaga in una perenne campagna elettorale, il sindaco di Formello non può giustificarlo". Mentre il segretario regionale Pd Lazio, Bruno Astorre, ricorda: "Anche se a carnevale ogni scherzo vale, lo definirei 'il carro della vergogna'. Ormai sta dilagando l'incitamento all'odio, alla paura e alla divisione".

Dal Comune di Formello per ora parlano di "fraintendimento" del carro che ha sfilato all'interno del corteo organizzato dalla Pro Loco territoriale.