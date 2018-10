Casa Ater alla madre della Taverna. Ira FdI: “M5S confuso, dov'è Raggi?”

Una casa popolare per la madre della senatrice Paola Taverna, FdI alla Regione passa all'attacco: "M5S confuso sugli sgomberi".

"La Raggi ancora non firma l'ordinanza e sono tante le famiglie che aspettano da anni una casa popolare per la quale hanno i requisiti - si legge nella nota del gruppo di FdI alla Pisana - Intanto il vice Bergamo incontra occupanti abusivi dell'edificio Inpadap all'Esquilino. Grande è la confusione nel Movimento 5 Stelle sul diritto all'abitare: in certi casi attuanolo sgombero, in altri sorvolano. Trattandosi di Ater (ente regionale), alla sinistra che governa la regione, quella sinistra che una volta si definiva paladina della giustizia a difesa dei più deboli chiediamo: cosa intende fare per garantire, in tempi consoni, l'applicazione della legge anche nel caso della madre del vice presidente del Senato Taverna?".