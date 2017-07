Casa del Cinema, il film evento “Félicité” apre il RomAfrica Film Festival

Casa del Cinema, prende il via il RomAfrica Film Festival 2017. La rassegna del cinema africano apre con l'anteprima del film rivelazione “Félicité”.

Torna nella Capitale la terza edizione della rassegna dedicata al cinema africano, che si svolgerà alla Casa del Cinema di Villa Borghese dal 14 al 16 luglio, nelle sale interne e sotto le stelle nel teatro all’aperto. E' il RomAfrica Film Festival, al via il 13 luglio con la serata di gala, ad inviti, presso la sede dell'Accademia d'Egitto di Roma. Dove, alla presenza dell’attrice protagonista Véro Tshanda Beya, verrà proiettato in anteprima il film “Félicité”, vincitore dell’Orso d’Argento Gran Premio della Giuria al Festival del Cinema di Berlino 2017 e vincitore del FESPACO 2017 in Burkina Faso. Il successo di critica, stampa e pubblico ha convinto gli organizzatori a confermare l’allungamento di un giorno della rassegna, che durerà quindi 4 giorni, e a completare l’ampliamento della capacità dello spazio esterno. Danso la possibilità alle centinaia di persone che affollano ogni sera dalle ore 21:30 il teatro all’aperto, di assistere alle proiezioni, previste dalle ore 15 alle ore 20:30 circa, anche nelle sale interne.

Le proiezioni dei lungometraggi e dei corti saranno prevalentemente in lingua originale con sottotitoli in italiano, tutte ad ingresso libero, sia nelle sale interne alla Casa del Cinema che quelle serali nello spazio all’esterno, veri e propri eventi speciali. La rassegna comprenderà 12 lungometraggi, corti, e lo spazio G2, dedicato agli africani di “seconda generazione” presenti a Roma, per un totale di circa 25 ore di cinema con il coinvolgimento di 11 paesi africani. Inoltre la presenza di ospiti speciali, registi, attori, attrici, produttori, distributori e rappresentanze diplomatiche africane ed istituzionali, arricchiranno il programma dell’evento che nella giornata di venerdì prevede anche la conferenza “Obiettivo Marocco”.