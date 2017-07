Casa del jazz, Edoardo Leo in “Ti racconto una fiaba...anzi due!”

Casa del jazz, la voce di Edoardo Leo accompagna ll’Orchestra Giovanile Di Roma nell'esecuzione di due classici come “Pinocchio” e “Pierino e il Lupo”.

Arriva in prima assoluta un reading musicale con il celebre attore, che riproporra i due classici secondo l'elaborazione di Riccardo Diana. Il Pinocchio di Edoardo Leo viaggia infatti nelle sue mille avventure, calandosi nei vari dialetti italiani. I vari personaggi si coloreranno delle diverse cadenze regionali e delle loro peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è fiorentino, Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda. Un pinocchio “italiano”, di “tutti gli italiani” nelle loro differenze, caratteristiche e punti in comune, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più contestualizzato nella varietà dei “tanti modi di essere italiani”. Anche la reinterpretazione di “Pierino e il Lupo” sarà un’autentica sorpresa, tutta giocata su un approccio informale che interagisce con il pubblico della “lezione musicale”. Il fine ultimo per cui la fiaba musicale era stata concepita ed eseguita.

Un modo semplice e divertente per proporre ai giovani “i grandi classici”, opere letterarie e composizioni musicali che hanno vinto la sfida del tempo e delle generazioni, per arrivare sino a noi. La sfida, allora è stata quella di affidare alla personalità dinamica, effervescente e coinvolgente di Edoardo Leo, un attore giovane e d’indubbio appeal, la riproposizione in chiave attuale, di questi due capolavori per l’infanzia, con l’obiettivo di renderli attraenti anche a queste nuove generazioni che sono già oltre i millennials.