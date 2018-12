Casa delle Donne, è rischio chiusura: serata a sostegno con ospiti speciali

Rischia di chiudere la Casa Internazionale delle Donne di Roma. Il 26 gennaio alle 21:00 la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ospita una serata di musica, duetti inediti e racconti con alcune tra le artiste e gli artisti più amati per sostenere la Casa grazie ad una raccolta fondi.

Fiorella Mannoia, Paola Turci, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Emma, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista, Luca Barbarossa accompagnati dalla Social Band ci porteranno tra le emozioni delle loro canzoni più famose. Durante la serata, che non sarà solamente un concerto, si alternano sul palco anche le attrici Vittoria Puccini, Laura Morante ed Eugenia Costantini che, con ritmo e ironia, racconteranno l’impegno di chi ha creduto in questo luogo, aperto a tutte e tutti.

Fiorella Mannoia e Paola Turci, le prime artiste ad aver aderito alla chiamata alle Arti che ha contribuito ad accendere i riflettori sulla Casa durante l’estate 2018, continuano ad essere in prima linea nel sostegno della campagna di raccolta fondi: “Roma non può rassegnarsi a perdere la storica Casa delle Donne di via della Lungara. Sarebbe un fallimento per la città e per tutti noi. Abbiamo deciso di impegnarci per fare tutto quello che potremo perché questo non avvenga e speriamo con tutto il cuore che il nostro appello venga ascoltato”, afferma Fiorella Mannoia, “La casa Internazionale delle Donne è la casa di tutti, anche la nostra. Per questo stiamo organizzando qualcosa di speciale per sostenerla affinché possa continuare ad essere la casa di tutti”, conclude Paola Turci.

Anche Giuliano Sangiorgi, tra gli artisti che per primi hanno accettato l’invito di Fiorella e Paola, ha voluto essere presente alla serata: “Come si fa a chiudere la casa delle donne?! Come si fa a eliminare un punto di riferimento per la 'salvezza' del fulcro di tutto l’universo?! Come si fa a essere così leggeri con la parte più importante di noi?! Io e la donna che mi porto dentro corriamo a cantare con tutto il fiato che ho per dire che non si può fare!!!”.

La Casa Internazionale delle Donne è un luogo che offre accoglienza, ospita oltre 30 associazioni, archivi, biblioteche, sale formazione e congressi, eventi, manifestazioni e servizi diretti alle donne. Francesca Koch, Presidente della Casa, è entusiasta dell'evento: “Con gioia e gratitudine abbiamo accolto la proposta delle artiste per sostenere ancora la Casa in questa campagna di raccolta fondi, necessaria a concludere il contenzioso con il comune di Roma. La solidarietà che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere conferma il valore sociale e politico dei luoghi delle donne in questa città, della loro storia e del loro lavoro, nonché il riconoscimento del ruolo essenziale che svolgono nel prevenire la violenza, nel promuovere l'uguaglianza di genere, l'autodeterminazione delle donne e il dialogo tra soggettività e storie diverse.”

Da oltre 30 anni, la Casa ha accolto e sostenuto oltre 500.000 donne. Da Novembre 2017, la grande mobilitazione a sostegno della Casa ha raggiunto importanti risultati: oltre 100.000 firme raccolte con una petizione e circa 170.000 euro tra donazioni e contributi. L’obiettivo è raggiungere 300.000 euro per chiudere la trattativa con il Comune.

L’intero ricavato della serata è a sostegno della Casa Internazionale delle Donne.