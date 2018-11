Casamonica al contrattacco, il legale: "Pronta ricorso contro demolizione"

È guerra legale tra Casamonica e Comune di Roma. Alcuni membri della nota famiglia non si arrendono allo sgombero, dicendosi pronti a ricorrere contro la demolizione delle ville abusive.



L'annuncio arriva da Tiziano Gizzi, avvocato di alcuni membri dei Casamonica: "Dopo una attenta analisi, ho ritenuto sussistenti i presupposti per formalizzare un incidente di esecuzione avverso la ingiunzione di demolizione. Contemporaneamente ho notificato, al Comune di Roma Capitale, una istanza di accesso agli atti - spiega Gizzi - finalizzata a verificare la regolarità delle notifiche dei provvedimenti disponenti lo sgombero e la demolizione delle unità abitative di via del Quadraro 110. Tale interpello si rende necessario per valutare la sussistenza dei presupposti per una eventuale impugnazione di tali provvedimenti dinanzi alla Autorità amministrativa".