Casapound in marcia contro lo Ius Soli. Sabato il corteo verso Colle Oppio

L'estrema destra di CasaPound manifesta sabato 24 giugno per le vie di Roma contro lo Ius Soli, dopo le proteste davanti al Senato che hanno portato anche a piccoli scontri con la polizia.

Il corteo partirà alle 16 dalla sede di via Napoleone III e sfilerà per via Merulana e via Labicana fino ad arrivare a Colle Oppio, dove verrà montato il palco per gli interventi. "Roma vedrà sfilare ancora una volta migliaia di persone sotto al Colosseo per affermare il loro ‘no’ deciso allo Ius Soli e rivendicare il diritto a decidere del proprio destino”, sottolinea il leader di CasaPound Italia Gianluca Iannone. Una manifestazione in cui CasaPound chiederà una corsia preferenziale agli italiani per i settori del welfare, dall'assegnazione delle case agli asili nido. “Sarà una doccia fredda per quei traditori della patria che si ritengono legittimati a cancellare la nostra identità di popolo, regalando la cittadinanza a chi non l’ha voluta né conquistata”, commenta Iannone. Il leader di CasaPound Italia ha affermato che sarà una marcia “fiera ma serena”, di cittadini che non hanno tempo e voglia di aspettare che senatori e deputati difendano i loro diritti e che per questo li vogliono rivendicare all'ombra della bandiera tricolore e di quella con la tartaruga frecciata.