Casapound-M5S, nuova scontro: “Di Pillo si rifà l'ufficio a spese dei romani”

Casapound contro M5S, nuovo scontro. Il consigliere del X Municipio Luca Marsella si scaglia contro il minisindaco Giuliana Di Pillo: “Ha speso 3.000 euro di soldi pubblici per rifarsi l'ufficio”.

Non si placa lo scontro tra CasaPound e M5S a Roma. Dopo il blitz di giovedì della Raggi contro la scritta sul palazzo di via Napoleone III, venerdì è il consigliere di CasaPound, Luca Marsella, che ha già denunciato il sindaco, a portare alla luce un'altra vicenda.

"Ecco come spende i soldi pubblici il M5S a Roma – scrive Marsella –. Il presidente grillino del X Municipio, Giuliana Di Pillo, ha speso 3.000 euro per rifarsi il suo ufficio". Poi l'attacco: "Un bel parquet nuovissimo, mentre le stanze dei dipendenti comunali cadono a pezzi. A spese dei romani, ovviamente. Tutto questo mentre ogni quartiere sprofonda tra buche, degrado e immondizia e la risposta è sempre la stessa: non ci sono soldi. Eccoli quelli che dovevano essere il cambiamento e la trasparenza. Smascherati anche stavolta".