CasaPound sfrattata dal Demanio: avviata la procedura per lo sgombero

Il Demanio avvia la procedura per lo sgombero dei locali occupati da CasaPound a Roma in via Napoleone III, all'Esquilino. Esulta la Raggi: “Finalmente, situazione era intollerabile”.

Da quanto si apprende l'amministrazione avrebbe presentato in data 21 marzo 2019 una denuncia alla Procura mentre di recente sarebbero stati prodotti gli atti propedeutici allo sgombero: il recupero degli importi dovuti (la Corte dei Conti aveva quantificato in 4,6 milioni il 'danno' a carico dei funzionari che non avevano fatto sgombrare) e il documento che attesta l'occupazione arbitraria dell'immobile.

"Finalmente agenzia demanio ha avviato iter per lo sgombero di CasaPound. Bene, questa situazione non è più tollerabile. Basta privilegi sulle spalle dei cittadini", scrive su twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi.