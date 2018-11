“Casapound? Vigliacchi e irriconoscenti”. Vittorio Sgarbi difende Mimmo Lucano

Il circolo di Viterbo di Casa Pound ha annunciato una manifestazione a Sutri per protestate contro al scelta del sindaco Vittorio Sgarbi di concedere la cittadinanza onoraria al sindaco di Riace Mimmo Lucano. Vittorio Sgarbi non ci sta e va al contrattacco.

Scrive su facebook il sindaco di Sutri: “Forse i ragazzi di casa Pound non hanno capito che non ho paura di niente, e che leggevo Pound quando non erano ancora nati. Io l’ho conosciuto a Venezia. Ho invitato la Figlia Mary de Rachewiltz a Urbino, indifferente alle polemiche dei comunisti locali. E sono anche certo che domani, nonostante le loro intimidazioni, Domenico Lucano avrà la cittadinanza di Sutri all’unanimità e io non farò, come non ho mai fatto, figure magre come quelle a cui loro sono abituati".

La lectio magistralis su Ezra Pound

"Una cosa non mi aspettavo dai ragazzi di casa Pound: l’irriconoscenza e la vigliaccheria. Manifesteranno il loro dissenso, ieri non si sono manifestati quando, senza paura, ho intitolato strade ad Almirante e a Julius Evola. Stavano nascosti, acquattati.Quanto ai paralleli, non io, ma loro li hanno ipotizzati con Lucano, facendo riferimento al suo ingiusto arresto.Per la stessa giustizia che loro hanno invocato, Pound fu condannato e arrestato. È un dato di fatto, come lo è per Lucano.Loro hanno scelto di volare bassi, io, per entrambi, mi sono occupato delle loro idee, delle loro scelte, non considerando che le eventuali responsabilità penali di Pound mi impedissero di considerarne idee e poesia. Io uso la ragione, loro hanno i paraocchi.Questa loro meschinità mi consentirà, per l’avvenire, di declinare i loro inviti”.