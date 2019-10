Case ai rom, la Lega furiosa lancia l'hashtag: "Pronti alle barricate"

“'Benvenuti a Rom' è il modello della società del futuro di Virginia Raggi? Un disegno vergognoso, che sarebbe uno schiaffo alle migliaia di cittadini in difficoltà e da anni in attesa di un alloggio”.

Lo denuncia in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi, a proposito della proposta di iniziativa consiliare n°114 promossa dai consiglieri del M5S in Campidoglio riportata da Affaritaliani.it.

“È inaccettabile - sostiene Tripodi – che Raggi e il M5S pensino ad un Programma residenziale con l'obiettivo di assicurare abitazioni alle famiglie appartenenti alle varie etnie e alle differenti classi di reddito all'interno del Grande raccordo anulare”.





Tripodi si dice preoccupato “dell'alleanza M5S-Pd, anche perché la Lista Zingaretti, i Radicali, il Centro Solidale e i LeU in Regione Lazio hanno presentato una proposta di legge per abrogare la legge regionale 82/1985, scrivendo a chiare lettere che 'questo atto normativo è solo un primo passo, che deve incentivare la stesura di una nuova legge regionale che persegua e promuova il superamento dei campi rom nel Lazio attraverso i percorsi di inclusione'”.

“Guai ad assicurare dei benefici o delle priorità ai residenti dei campi rom la linea tracciata da Matteo Salvini è l'unica soluzione: la ruspa. Qualsiasi persona si adegui alle leggi dello Stato senza corsie preferenziali, i romani e gli italiani hanno subito abbastanza tra roghi tossici e delinquenza”, conclude il capogruppo regionale della Lega lanciando l'hashtag #prontiallebarricate.