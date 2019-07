Case popolari, blitz a Tor Bella Monaca: 20 appartamenti occupati abusivamente

Blitz della Polizia locale di Roma Capitale nelle case popolari di Largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca: controlli sulle assegnazioni, 1 appartamento su 4 occupato abusivamente.

Circa 150 agenti, con il supporto di carabinieri, hanno passato al setaccio la documentazione sulla titolarità degli alloggi popolari e dei veicoli in sosta nella zona. Le operazioni sono coordinate dal comandante della polizia Locale, Antonio Di Maggio.

Dei 75 appartamenti da controllare a Tor Bella Monaca sono circa 20 quelli risultati occupati abusivamente. Gli agenti della locale, assieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno eseguito accertamenti anche su altri locali, quali scantinati, e sulla regolarità degli allacci relativi alle varie utenze domestiche. Una persona è stata fermata per aver opposto resistenza ed è risultata in possesso di droga. Attualmente si trova al Comando di via della Consolazione. Inoltre sono 15 le auto prive di assicurazione che sono state poste sotto sequestro.