Charlie Gard, l'Ospedale Bambin Gesù pronto a ospitare il neonato

L'ospedale Bambin Gesù ha dato la propria disponibilità ad ospitare il piccolo Charlie Gard, il bambino inglese di 10 mesi affetto da una rarissima malattia a cui vogliono staccare la spina nel Regno Unito.

“Ho chiesto al direttore sanitario di verificare con il Great Ormond Street Hospital di Londra, dove è ricoverato il neonato, se vi siano le condizioni sanitarie per un eventuale trasferimento di Charlie presso il nostro ospedale”. Ha dichiarato il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù Mariella Enoc. “Sappiamo che il caso è disperato e che, a quanto risulta, non vi sono terapie efficaci – ha continuato - Siamo vicini ai genitori nella preghiera e, se questo è il loro desiderio, disponibili ad accogliere il loro bambino presso di noi, per il tempo che gli resterà da vivere".

La vita del piccolo è appesa a un filo da quando il Great Ormond Street Hospital di Londra, sulla base di una decisione della Corte dei diritti umani, ha dichiarato che il neonato verrà staccato dai macchinari che lo tengono artificialmente in vita.