Caso Cucchi, cinque medici a processo: disposta una nuova perizia

Indagare "lo stato di idratazione e gli evidenti squilibri metabolici che caratterizzarono gli ultimi giorni" di Stefano Cucchi. Nel corso del processo in Corte d'Assise d'appello di Roma, che vede imputati cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini, il giudice chiede una nuova perizia.

I 'camici bianchi', che ebbero in cura Cucchi dal momento del ricovero, il 17 ottobre del 2009 (due giorni dopo l'arresto) alla morte, avvenuta il 22 ottobre, hanno tempo fino al 25 marzo prossimo per presentare la loro relazione in merito alle cause della morte diStefano Cucchi nel procedimento.