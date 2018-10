Caso Cucchi, indagato l'ex comandante della compagna Talenti-Montesacro

Nuova inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, tra gli indagati del pm Giovanni Musarò anche l'ex comandante della compagia Talenti-Motesacro.

Si tratta del maggiore dei carabinieri Luciano Soligo, indagato in merito ai falsi verbali e sui depistaggi che hanno coperto il pestaggio di Cucchi in caserma. L'inchiesta chiama in causa anche il luogotenente Massimiliano Colombo (comandante della Stazione Tor Sapienza) che la scorsa settimana è stato interrogato per oltre 7 ore in Procura e il carabiniere scelto Francesco Di Sano, finiti nei guai per aver dovuto modificare il verbale sullo stato di salute di Cucchi quando fu portato proprio a Tor Sapienza proveniente dalla caserma Casilina.