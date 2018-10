Caso Cucchi, parla Ilaria: "Terribile leggere il racconto del pestaggio"

Caso Cucchi, il dramma della sorella Ilaria: "E' stato "terribile" leggere il racconto del pestaggio, "avevo voglia di piangere".

Così Ilaria Cucchi, ai microfoni di Rtl 102.5 durante "Non Stop News", all'indomani della svolta al processo per l'omicidio di suo fratello Stefano. "Ho letto quelle parole nero su bianco - prosegue - la brutalità, la cattiveria che mio fratello ha dovuto subire, quei due corpi che si sono avventati su di lui che era in stato di arresto, indifeso, che non poteva fare del male a nessuno".

Ilaria Cucchi sottolinea ancora "il disinteresse, il pregiudizio nel quale poi Stefano nei sei giorni successivi - un lasso di tempo brevissimo - e' stato lasciato morire. Tutto questo si fa fatica ad accettare, da sorella di Stefano e da cittadina. Siamo in un momento terribile per la nostra societa' - continua - per il nostro Paese, nel quale si sta facendo passare in qualche maniera il concetto che i diritti umani sono sacrificabili in nome di presunti interessi superiori. Credo che mio fratello sia un esempio di questo.