Caso nomine, Raggi in Procura davanti a pm per dichiarazioni spontanee

Caso nomine, Virginia Raggi in Procura per essere ascoltata, come indagata, dal pm Dall'Olio.

Il sindaco Virginia Raggi a piazzale Clodio per essere sentita nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio, accusata di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell'ex braccio destro Raffaele, a capo dell'ufficio Turismo. È stata la Raggi a chiedere di poter rendere dichiarazioni spontanee dopo che la Procura, poco meno di un mese fa, le aveva notificato l'avviso di conclusione indagini, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.