Caso Smeriglio, Bellocchi: “Chi vota Salvini è stanco degli inciuci”

Continuano a far discutere le recenti dichiarazione del vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio, che, in merito all'elettorato di Matteo Salvini, aveva dichiarato: “Non capisco chi vota Salvini, anzi mi fa orrore”.

Parole che non potevano non provocare una reazione nel mondo della politica, in particolar mondo all'interno della Lega Nord. Proprio dall'interno del movimento leghista ecco infatti arrivare la risposta di Claudia Bellocchi, responsabile Enti Locali Lazio: “Smeriglio, chi vota Salvini ha la nausea degli inciuci romani targati Bettini. Mi sorprendono le dichiarazioni del vicepresidente della Regione Lazio Smeriglio che ricordiamo tutti come essere il fido di Gasbarra e Bettini nella compagine romana del Pd, transitando per Sel. Non ricordo francamente grandi rivoluzioni politiche adoperate dal signor Smeriglio, tolte quelle due statue di Sandro Chia acquistate dalla provincia di Roma e posizionate davanti palazzo Valentini, un acquisto certamente indispensabile a tutti i cittadini romani. Il vento del cambiamento soffierà anche nella Regione Lazio e purtroppo queste “statue” della politica romana ne dovranno presto prendere atto”.