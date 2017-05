Cassazione, studenti in visita: dall'aula di scuola a quella di Piazza Cavour

Invito in Cassazione per scuole e licei, gita tra le aule per 300 studenti in visita. Presenti personaggi delle istituzioni e dello spettacolo.

Sabato 6 maggio invito prestigioso per gli studenti del IV e V liceo, chiamati a conoscere il ruolo della Cassazione e capire le difficoltà della giurisdizione, attraverso la narrazione degli stessi protagonisti della giurisdizione ai massimi livelli. Una giornata che coinvolgerà due dei luoghi più belli di Roma, il suggestivo cortile interno della Suprema Corte e l'imponente aula magna del secondo piano per un momento di riflessione sulla legge e sulla giustizia. Dalle ore 15,30 gli studenti saranno accolti dal Primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, dal Procuratore generale, Paolo Maria Ciccolo, dal presidente della Corte di Appello di Roma, Luciano Panzani, dal Presidente dell’A.N.M., Eugenio Albamonte, daii consiglieri del Csm, Luca Palamara e Maria Rosaria San Giorgio, e dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Mauro Vaglio. Dopo un breve momento di presentazione del luogo a cura di un magistrato della Procura generale e dall’attore Carlo Verdone, i ragazzi saranno divisi in tre gruppi. Un gruppo imparerà le tecniche di indagini dei R.I.S. dei Carabinieri; un secondo gruppo scoprirà i segreti di internet in un confronto a più voci tra magistrati della Cassazione, rappers e youtubers; un terzo infine si cimenterà con le verità processuali e l’errore giudiziario ascoltando lo scrittore e magistrato Carofiglio.

In serata nell’aula magna si svolgerà la serata condotta dalla giornalista Maria Concetta Mattei, con quattro temi di attualità trattati: gli abusi, la discriminazione, gli stupefacenti e l’immigrazione. Un format semplice per far comprendere come la Cassazione non sia un’entità astratta, ma incida concretamente nella vita di ognuno di noi. Al Primo presidente della Cassazione e al Procuratore generale poi l’arduo compito della chiusura, quello di rispondere alle domande che verranno poste nel corso della serata.

Molte le autorità presenti, come il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, il Ministro dell'Interno, Marco Minniti, la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Oltre ai personaggi istituzionali, presenti però anche protagonisti dello spettacolo e dello sport, tra cui : Carlo Verdone, Alessandro Preziosi, Alessandro Florenzi, Andrea Rivera, Tiberio Timperi, Laura Morante, Cixi, Giacomo Mazzariol, Amir Issaa.