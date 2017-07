Castel Fusano, nuovo incendio. Fiamme in pineta, canadair al lavoro

Castel Fusano, divampa un nuovo incendio. Ancora fiamme in piena: canadair al lavoro.

Vigili del fuoco in azione pere spegnere le fiamme apparse in un'area compresa tra tra via della Villa di Plinio, via dei Pescatori e via Cristoforo Colombo. Sorvolano i cieli due Canadair e un elicottero dei pompieri, con il supporto di mezzi aerei della Protezione Civile. L'alta colonna di fumo nero è visibile anche a distanza.

Cattive notizie dal punto di vista degli incendi quindi, buone invece quelle della mobilità. Luceverde Roma annuncia infatti tramite il proprio canale Twitter: "Via del Lido di Castel Porziano tra Via Marebbe e Cristoforo Colombo riaperta in entrambe le direzioni". Ancora chiuse via della Villa di Plinio tra via dei Pescatori e via Cristoforo Colombo e la laterale della Colombo da via del Circuito a piazzale Colombo direzione Ostia.