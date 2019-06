Castel Sant'Angelo, è qui l'estate romana intelligente

Torna a Roma Letture d'Estate: dal 20 giugno al primo settembre un ricco cartellone di serate, concerti, musica, incontri e letteratura. La manifestazione, gratuita e aperta ogni giorno è organizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura.

Gli eventi di Letture d'Estate inizieranno giovedì 20 giugno con il Gran Ballo ottocentesco di inaugurazione a cura dell’Associazione AEMDanza, mentre venerdì 21 sarà la volta di un evento dedicato alle famiglie e pensato per la Festa della Musica di Roma con il Quintetto Gianni Rodari.

Lungo la passeggiata nei viali sarà possibile inoltre, dal 21 giugno, ammirare la mostra dedicata ad Alberto Sordi a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia, che ripercorrerà i momenti salienti della carriera cinematografica del grande attore romano, da Lo sceicco bianco di Federico Fellini (1952) a Dove vai in vacanza? (1978), con foto tratte dall'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale.

E poi appuntamenti con la letteratura: sabato 22, dopo l’aperitivo inaugurale, Gioia di Biagio incontrerà il pubblico in un’intervista a cura di Valentina Farinaccio per parlare del suo ultimo libro “Come oro nelle crepe” (Mondadori); a seguire, il concerto de Le Cardamomò. Domenica 23, Federico Pace presenterà “Scintille” (Einaudi) accompagnato da Emanuele Coen de L’Espresso; lunedì 24, Andrea Delogu parlerà al pubblico del suo libro “Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica” (Rai Libri); martedì 25 l’autore di fumetti e illustratore Marco Corona incontrerà il pubblico per parlare del suo ultimo libro “La galaverna” (001 Edizioni). Tutte le presentazioni si terranno alle ore 21.

Grande attenzione inoltre verrà dedicata ai bambini: fino al 30 giugno, il "Festival del gioco dagli 0 ai 115 anni", dieci giorni in cui i viali dei Giardini di Castel Sant'Angelo diventeranno un'isola dei balocchi per tutti, grandi e piccini. A seguire, dal primo al 14 luglio, la Biblioteca Centrale Ragazzi offrirà spettacoli, visite guidate, cacce al tesoro, workshop e incontri e la mostra "Gli alberi danzanti" in collaborazione con Korean Foundation for International Cultural Exchange.

I Giardini ospiteranno, inoltre, un ricco cartellone di serate che coniugano la magia della musica e della letteratura: l’anteprima romana del nuovo libro di Frank Lisciandro su Jim Morrison; la poesia in jazz di Liè Larousse e Gianluca Pavia con Paolo Damiani. Ci saranno incontri speciali come la presentazione del romanzo del rocker Omar Pedrini e si potrà andare dalle strofe del rap italiano ai poeti dell’antimafia con Kiave per We Reading; da non perdere la serata tributo al mito degli Anni ‘60 di Folkstudio che vedrà come super ospite Toni Santagata e, ancora, l’omaggio al mondo rock delle groupies con Barbara Tomasino, accompagnata dalle note di Francesco Forni e Luca Carocci. E, infine, il progetto di musica e poesia della coppia Gnut&Sollo, la serata di trombone e poesie con Ludovica Valori e il suggestivo viaggio in Italia accompagnati da Adoriza il cui concerto sarà presentato da Timisoara Pinto e Daniele Sidonio con il produttore artistico Piero Fabrizi.

Sono tanti gli autori ospiti di Letture d’Estate 2019: negli oltre 70 giorni di manifestazione, sul palco si alterneranno i nomi più interessanti, nazionali e internazionali, presenti sugli scaffali delle librerie come Ascanio Celestini, Vanni Santoni, Stefano Bartezzaghi, Andrea Colamedici e Maura Gancitano, Luca Di Bartolomei, Alex Kerr, la scrittrice Cinzia Leone che sarà accompagnata da un omaggio musicale per voce sola di Miriam Meghnagi, Melissa Panarello, Miriana Trevisan, Cristina dell'Acqua e Ilaria Gaspari, Claudio Gatti, Giorgio Biferali, Giulia Ciarapica e Paola Cereda. Ancora tanti ospiti a sorpresa e tante interessanti commistioni: la letteratura incontrerà lo sport con Federico Vergari e Fabio Canino; spazio alla satira tagliente di Spinoza.it, ancora per We Reading, ma anche una serata omaggio al mito di Frida Kahlo dal titolo “Io ti chiamo Frida” a cura di Paola Zoppi; non mancherà, infine, l’appuntamento con Luca Maria Spagnuolo che ci condurrà nei gironi più profondi dell’opera del Sommo Poeta con Dante per tutti e le leggende medievali.

Ricchissima la selezione di concertiti che vanno dalla surf music alla tradizione cubana passando per il piacevole intrattenimento folk, blues e jazz. Tra gli ospiti musicali: Al&The Newtones, Both Sides Now di Arianna Gaudio e Filippo Gatti, le percussioni di Ramon Caraballo, il Texas blues di Greg Izor che ci accompagnerà nella notte di eclissi di luna piena, Lucilla Galeazzi e Stefania Placidi, Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio, il rock dei Caltiki, Seresta project, Lavinia Mancusi, Enrico Crivellaro unica esibizione romana, accompagnato dalla Simone Nobile Band, Spirit Bird Gospel Choir, i Bassifondi con la loro musica seicentesca, River Blonde, The Jump Aces, Traindeville, Gloria Turrini Blues Revue, Raffaella Misiti e ancora una serata dedicata a Tom Waits con Raffaela Siniscalchi, Marco Ballestracci e Lucio Villani.

Letture d’Estate 2019 è a bassissimo impatto ambientale e mira a garantire una duratura riqualificazione dei Giardini di Castel Sant’Angelo attraverso continuative opere manutentive di giardinaggio, potatura, derattizzazione e monitoraggio già in corso di svolgimento, di conserva con il Servizio Giardini di Roma Capitale. Non solo: con particolare attenzione rispetto alle più recenti problematiche ambientali, i punti ristoro di Letture d’Estate saranno forniti di piatti e stoviglie compostabili, proseguendo una buona pratica che fa parte dell’identità di Letture d’Estate.

La manifestazione – completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dal mattino alla sera – è organizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura ed è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale con il contributo di SIAE. La programmazione degli eventi pensati per ogni visitatore è frutto delle creatività di Margherita Schirmacher e Lucio Villani, rispettivamente curatrice e direttore artistico di Letture d’Estate, e da Stefania Cane per i cicli di eventi dedicati ai bambini.