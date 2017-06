Cattelan incontra gli antichi romani: 100 artisti in mostra al Palatino

L'arte contemporanea si confronta con l'archeologia romana del Palatino nella mostra “Da Duchamp a Cattelan”.

Cento opere tra grandi installazioni, sculture, dipinti, fotografie e arte su carta saranno esposte dal 28 giugno al 29 ottobre all’interno dello Stadio Palatino e del peristilio inferiore della Domus Augustana.

Gli artisti, provenienti da 25 diverse nazioni, presentano opere d'arte per nulla rassicuranti, alcune create ad hoc per la mostra al Palatino, che mettono alla prova il visitatore e lo spingono a reinterpretare l'arte antica. Architettura, identità, comunicazione, creazione sono temi che la contemporaneità interpreta spesso con disinvolta ironia, in maniera destabilizzante, rifiutando ogni dogma: a confronto con le maestose architetture dei palazzi imperiali del Palatino, questi materiali ci interrogano sul senso del tempo e della permanenza.

Accanto a maestri riconosciuti come Marina Abramović, Gino De Dominicis, Marcel Duchamp, Gilbert & George, Joseph Kousth, Barbara Kruger, Richard Long, Allan McCollum, Vettor Pisani, Michelangelo Pistoletto, Remo Salvadori, Mario Schifano, Mauro Staccioli, sono proposti i lavori realizzati da alcuni tra i più significativi esponenti delle ultime generazioni quali Mario Airò, Maurizio Cattelan, Anya Gallaccio, Cai Guo-Qiang, Claudia Losi, Paul McCarthy, Sisley Xhafa, Vedovamazzei e Luca Vitone. Non manca, poi, una serie di lavori realizzata da designer e architetti quali Ugo La Pietra, Gianni Pettena e Denis Santachiara.