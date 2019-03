Cede parapetto all'Infernetto: cestista americano precipita dal balcone

Tradito dal parapetto precipita dal balcone, a salvarlo nella caduta una tettoia e il prato. Giocatore di basket 24enne trasportato, nella notte tra martedì e mercoledì, in codice rosso al Grassi di Ostia.

Il giovane si trovava al primo piano di un palazzo di via Ermanno Wolf Ferrari, all'Infernetto, quando secondo una prima ricostruzione della polizia il parapetto del balcone avrebbe ceduto. Ad attutire la caduta in modo forse decisivo una tettoia e il prato. Il cestista non sarebbe in gravi condizioni. Inizialmente accostato alla Virtus Roma, il club di basket capitolino ha smentito legami con il 24enne, mai tesserato per la società, pur augurandogli una pronta guarigione.