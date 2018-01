Celio, operazione sorriso: 3 bambini libici salvati da medici volontari

"Operazione sorriso” riuscita al Policlinico Militare Celio di Roma, dove tre bambini libici nati con malformazioni al palato sono stati operati con successo da un team di medici volontari.

La splendida iniziativa, nata dalla collaborazione tra Operation Smile Italia Onlus e i componenti sanitari dell'Esercito e della Marina italiani, ha permesso di ricostruire il palato di due bambini e di operare una terza piccola paziente, anch'essa nata con labiopalatoschisi bilaterale completa, che si era sottoposta ai ferri in Libia. I bimbi, giunti in Italia con volo militare messo a disposizione dall'Aeronautica, sono stati segnalati dalla Task Force medica italiana presente a Misurata nell'ambito dell'operazione Ippocrate.

I bambini erano stati operati al labbro all'età di 6 e 7 mesi lo scorso marzo, sempre al Policlinico Militare Celio, dal team di medici volontari della Fondazione che ha offerto le prestazioni chirurgiche a titolo gratuito in base al programma di assistenza medica internazionale "World Care Program".

"Continua - sottolinea il dottor Domenico Scopelliti, vicepresidente scientifico della Fondazione - la collaborazione con il ministero della Difesa impegnato nella missione in Libia i piccoli pazienti sono tornati per la seconda volta per completare il trattamento chirurgico, la terza bambina invece è stata sottoposta ad un intervento correttivo. Grazie a questa sinergia si aprono nuovi canali di collaborazione di cui potranno beneficiare altri piccoli pazienti affetti da malformazioni al volto".