Cerca vendetta armato di una bottiglia rotta. In manette 19enne malese

La polizia ha arrestato un 19enne di Mali che camminava per i giardini di piazza Vittorio con in mano un collo di bottiglia rotto.

Il ragazzo, riconosciuto come un senzatetto, aveva litigato con un connazionale e lo stava cercando per un regolamento di conti violento. Quando gli agenti lo hanno fermato, si è rifiutato di gettare a terra il pezzo di vetro, ma dopo una breve colluttazione è stato bloccato e disarmato. I poliziotti lo hanno portato in commissariato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.