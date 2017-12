Champions League, la Roma evita Bayer e Real: agli ottavi c'è lo Shakhtar

Champions League, la Roma evita l'incubo Bayern Monaco e Real Madrid. L'urna di Nyon regala ai giallorossi un sorteggio più “soft”, agli ottavi di finale troveranno lo Shaktar Donetsk.

Gli ucraini hanno già eliminato il Napoli di Sarri dalla massima competizione europea per club, ed ora si preparano ad accogliere i giallorossi nel freddo della Donbass Arena. Il regolamento Uefa prevede infatti che le squadre vincitrici dei gironi giochino in trasferta la gara di andata, e quindi sarà così per la Roma contro gli ucraini dello Shakhtar. Le gare di andata si giocheranno in due turni, il 13 e 14 febbraio e il 20 e 21 febbraio; le gare di ritorno saranno anch'esse in due turni, il 6 e 7 marzo e il 13 e 14 marzo. Match tutt'altro che semplice per la squadra di Di Francesco, a cui i precedenti non sorridono. Nell'ultima gara tra le due squadre, datata 2011, la squadra ucraina vinse difatti all'Olimpico per 3 a 2, affermandosi poi con un netto 3 a 0 nella gara di ritorno.