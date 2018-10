Champions League Roma Cska Mosca. Scontri tra tifosi, ferito ultrà russo

Scontri tra tifosi della Roma e del Cska Mosca nei pressi del ponte Duca D'Aosta, vicino all'Olimpico prima della sfida di Champions League.

Un paio avrebbero riportato delle contusioni, mentre un supporter russo e' stato raggiunto da un colpo di arma da taglio ma e' stato ferito solo superficialmente. Le forze dell'ordine hanno fatto uso di idranti.

La sfida di Champions tra Roma e Cska Mosca era molto temuta dalle forze dell'ordine per il precedente del settembre 2014, quando le due squadre si affrontarono nella stessa competizione e attorno e all'interno dell'Olimpico scoppiarono gravi disordini.

In quell'occasione il bilancio fu di 8 arresti, 7 russi (2 trovati in possesso di coltelli e petardi, gli altri per i disordini all'interno dello stadio che causarono il ferimento di 13 steward e di 4 agenti) e un italiano.

Prima della partita i supporter russi assaltarono un bar del Foro Italico, tradizionale ritrovo dei tifosi romanisti. Un sostenitore del Cska fu accoltellato all'addome.

A seguito degli incidenti furono emessi otto Daspo, di cui tre internazionali. Tra i tifosi del Cska il gruppo più temuto è quello degli Yaroslavka, una frangia ultra' con un'organizzazione paramilitare che ha causato disordini anche alle partite della nazionale russa.

