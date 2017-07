Charile Gard, Bambin Gesù: “Tasferimento negato per problemi legali”

Caso Charlie Gard, il Bambin Gesù annuncia il “no” al trasferimento: “Da Londra ostacoli legali”.

E' stata rispedita al mittente la proposta di Mariella Enoc, presidente dell'ospedale Bambino Gesù, che solo nella giornata di lunedì si era offerta per accoglie Charlie Gard, il bambino inglese in lotta contro una malattia incurabile. Ad annunciarlo proprio il numero uno della struttura, che a margine della presentazione l’annuale relazione sanitaria e scientifica ha dichiarato: “Sono stata contattata dalla mamma di Charlie che è una signora molto determinata. Molto decisa. Mi ha chiesto di provare a verificare la possibilità Che questa cura venga fatta e i nostri medici i nostri scienziati stanno approfondendo la possibilità ma l'ospedale ci ha detto Che per motivi legali non può trasferire il bambino da Londra".

L'ospedale inglese, pur ringraziando il Bambino Gesù, ha infatti ribadito che non è possibile il trasferimento per motivi legali, facendo riferimento a sentenze dei tribunali. Anche la madre di Charlie ha contatto la struttura sanitaria chiedendo di approfondire gli aspetti scientifici delle cure sperimentali.