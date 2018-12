Chi è “l'uomo che sussurra” a Labrador, Golden e Terranova

Quarantanove anni, da dodici presidente della Scuola Italiana Cani Salvataggio del Centro-Meridionale. Si avvicina al mondo delle unità cinofile oltre 20 anni fa con la sua “compagna di vita” Eva, un labrador che adorava il mare. Il profilo di Roberto Gasbarri.

“Mi sono brevettato come operatore di salvataggio in acqua e sono rimasto operativo per dodici anni, e insieme ad Eva abbiamo aperto la sede della Sics che è diventata il punto di riferimento del Centro e Sud Italia”. Roberto ed Eva sono stati insigniti di tre medaglie d'oro dal Comune di Roma per aver effettuato tre salvataggi”.

“Le esperienze più coinvolgenti e particolari, sono stati due interventi da elicottero sul lago d'Iseo, dove era avvenuta l'evacuazione di un traghetto. Io non ho mai avuto una particolare simpatia per l'altezza ma grazie all'incitamento del mio cane, sono riuscito a buttarmi con lei”.

Quando Eva è morta, Roberto ha deciso di abbandonare l'attività operativa e dedicarsi alla crescita e allo sviluppo della scuola. “Chi ha lavorato per 15 anni insieme ad cane e si è fidato così tanto di lui da affidargli letteralmente la sua vita, ha avuto un privilegio immenso, riservato a poche persone”.