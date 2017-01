Chiesa 2.0, l'Università Lateranense guarda al futuro e apre al rinnovamento

Debutta la prima edizione del Festival Internazionale della Creatività nel Managment Pastorale, dal 23 al 25 marzo la Chiesa Cattolica si rinnova.



Creatività e non rigidità, queste le parole d'ordine della Pontifica Università Lateranense, che riprende le prime dichiarazioni di Papa Francesco: “Dio è creativo, non è chiuso, e per questo non è mai rigido. Dio non è rigido”. Il primo Festival della Creatività nel Management Pastorale, realizzato dalla Scuola Internazionale di Managment Pastorale, lancia così un nuovo percorso di Alti studi per presbiteri, laici, religiosi, operatori ecclesiali e della pastorale- Un vero e proprio rinnovamento della Chiesa Cattolica, che riunirà donne e uomini da tutto il mondo a Roma tra il 23 e il 25 marzo. Un cambiamento delle pratiche partendo dal vangelo, come primo strumento di evangelizzazione attraverso percorsi innovativi di fare e vivere e la Chiesa.



L'evento ha proposte e numeri invitanti: tre conferenze pluriprospettiche per comunicare in profondità contenuti e vedute con 18 ospiti internazionali; tre Dialoghi con personaggi significativi che diano voce a testimoni con punti di vista profetici; 18 tavoli della corresponsabilità aperti alla creatività dei partecipanti insieme ai 38 open lighting talk; saranno offerti inoltre 30 workshop e 15 talk, lezioni interattive aperte tenute da ricercatori d'avanguardia provenienti da Cile, Australia, Olanda, Germania, Italia, USA, Kenya, Spagna da cui scaturiranno stimoli, casi di studio, approfondimenti che permetteranno ai partecipanti di immaginare e generare percorsi nuovi e spazi di scambio innovativo insieme allo spazio dedicato a 45 tavoli delle best practices in ambito ecclesiale.