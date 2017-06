Chiusa casa di riposo senza permessi. Denunciati titolare e finta infermiera

La Polizia ha scoperto e chiuso una casa di riposo a Lanuvio in cui erano ricoverati 12 anziani curati da personale non qualificato.

All'arrivo degli agenti il titolare, un 65enne originario di Frosinone e con precedenti, ha dichiarato candidamente di non aver ricevuto le autorizzazioni dell'autorità competente per avviare la struttura. Ai pazienti, in gran parte non autosufficienti, venivano somministrati farmaci da finti infermieri, che utilizzavano anche strumentazioni non dichiarate alle autorità.

All'ingresso della Polizia, una delle false infermiere ha cercato di nascondere i dispositivi medici abusivamente applicati agli anziani. Nel freezer presente all'interno dell'edificio le autorità hanno rinvenuto generi alimentari scaduti.

Il titolare è stato denunciato, mentre la pseudo infermiera ed una cuoca dovranno rispondere di concorso di colpa per abusivo esercizio di professione, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e per la disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. I pazienti sono stati riaffidati ai familiari.